يونيفورم عاملات نظافة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم عاملات نظافة 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/4/2020
رقم الإعلان: 2058545
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ملابس العمال والمطاعم

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27/4/2020
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27/4/2020
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شركات تصنيع يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

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1 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

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26/4/2020
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26/4/2020
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26/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

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26/4/2020
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شركات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

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26/4/2020
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1 جنيه

23/4/2020
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23/4/2020
صورة الاعلان: زي موحد - اسعار يونيفورم - في الجيزة مصر

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(للبيع)

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23/4/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

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(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

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1 جنيه

23/4/2020
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