يونيفورم شيف - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم شيف - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومساعدين الشيفات والويتر بالمطاعم لتكون على درجة عالية من الجودة لو كان لديك التصميم الخاص بمطعمك و ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. يونيفورم شيفات – يونيفورم ويتر – يونيفورم مساعد شيف – يونيفورم طباخ – يونيفورم جرسون شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/12/2020
رقم الإعلان: 2075763
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10/12/2020
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10/12/2020
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شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

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10/12/2020
صورة الاعلان: افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر - في الجيزة مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

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1,111 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: مكاتب تصنيع اليونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مكاتب تصنيع اليونيفورم شركة 3A لليونيفورم

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8/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

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8/12/2020
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صورة الاعلان: توريدات يونيفورم - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

توريدات يونيفورم - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم )

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توريدات يونيفورم - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع .
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8/12/2020
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يونيفورم عمال نظافة الفندق

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يونيفورم عمال نظافة الفندق 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى و.
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8/12/2020
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 )شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: ازياء مهنية للاطفال - موديلات ارواب تخرج اطفال - في الجيزة مصر

ازياء مهنية للاطفال - موديلات ارواب تخرج اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مهنية للاطفال - موديلات ارواب تخرج اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج جاهزة وتفصيل - في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: زى طبى - يونيفورم المستشفيات - في الجيزة مصر

زى طبى - يونيفورم المستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى طبى - يونيفورم المستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
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