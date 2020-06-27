يونيفورم شيفات - يونيفورم امن (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم شيفات - يونيفورم امن (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخامات والموديلات مع كتابه الشعار التصنيع كميات بسعر المصنع . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01119959296

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العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2020
رقم الإعلان: 2061681
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السعر
تاريخ الإعلان
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كمامات ملونه – كمامه قماش

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- في الجيزة مصر

كمامات ملونه – كمامه قماش 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي ا.
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27/6/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

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- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان ي.
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24/6/2020
صورة الاعلان: laundry bag - في الجيزة مصر

laundry bag

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24/6/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم حضانه 01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات زي رياض الاطفال شركة 3A لليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم للخدم - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم للخدم

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- في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم للخدم 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قا.
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24/6/2020
صورة الاعلان: كمامات قماش - في الجيزة مصر

كمامات قماش

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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24/6/2020
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صورة الاعلان: صور يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

صور يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم مطاعم 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس 01003358542 تي شيرت و بنطلون للمدارس بلوفر و جاكيت للمدارس شركة 3A لليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

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24/6/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الح.
العنوان:

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22/6/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 يونيفورم فنادق ومنتجعات شركة تصنيع يونيفورم فنادق شركة 3A.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2020
صورة الاعلان: gown graduation - في الجيزة مصر

gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

gown graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation Ro.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم كافيهات - مصنع زى موحد مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - مصنع زى موحد مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - مصنع زى موحد مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مصنع - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه 01003358542 يونيفورم عمال نظافة الفندق صور يونيفورم هاوس كيبنج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2020
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