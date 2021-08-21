يونيفورم شيفات - ملابس عمال المطاعم

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم شيفات - ملابس عمال المطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل الاسعار شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى - الجيزة- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/8/2021
رقم الإعلان: 2103050
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السعر
تاريخ الإعلان
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(للبيع)

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ابرون قصيرة بجيب - مريله جينز 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من.
العنوان:

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21/8/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه

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- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش .
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18/8/2021
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18/8/2021
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الزى المدرسي - شركة يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق .
العنوان:

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18/8/2021
صورة الاعلان: مكاتب توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

مكاتب توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

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العنوان:

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18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانه - موديلات ملابس حضانه - في الجيزة مصر

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(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - موديلات ملابس حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اخ.
العنوان:

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18/8/2021
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يونيفورم المصانع - يونيفورم شركات البترول 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الم.
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18/8/2021
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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة.
العنوان:

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اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

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- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال ن.
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اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس - لبس مدارس - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - لبس مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - لبس مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: بالطو طبيب - يونيفورم طبي - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - يونيفورم طبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - يونيفورم طبي 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
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