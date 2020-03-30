يونيفورم شغالات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم شغالات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/3/2020
رقم الإعلان: 2057028
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم جينز (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم جينز (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم جينز (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/3/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/3/2020
صورة الاعلان: فست رجالى كاجوال _شركة Tn لليونيفورم - في الجيزة مصر

فست رجالى كاجوال _شركة Tn لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فست رجالى كاجوال _شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العمل .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: زى موحد بناتى - يونيفورم - في الجيزة مصر

زى موحد بناتى - يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد بناتى - يونيفورم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01223182572 مصانع يونيفورم حضانه يونيفورم حضانات موديلات ملابس حضانه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
صورة الاعلان: graduation gown and cap - في الجيزة مصر

graduation gown and cap

(للبيع)

- في الجيزة مصر

graduation gown and cap 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Gradu.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
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صورة الاعلان: جاكت شيف - يونيفورم تيشرتات للمطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

جاكت شيف - يونيفورم تيشرتات للمطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاكت شيف - يونيفورم تيشرتات للمطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق - يونيفورم فندق - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق - يونيفورم فندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق - يونيفورم فندق 01223182572 نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
صورة الاعلان: المستلزمات الفندقية - شركات توريدات فنادق فى مصر - في الجيزة مصر

المستلزمات الفندقية - شركات توريدات فنادق فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

المستلزمات الفندقية - شركات توريدات فنادق فى مصر شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
صورة الاعلان: يونيورم صالون حلاقه - في الجيزة مصر

يونيورم صالون حلاقه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيورم صالون حلاقه 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
صورة الاعلان: مصنع جواكيت - زى موحد للمخابز ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع جواكيت - زى موحد للمخابز ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع جواكيت - زى موحد للمخابز ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمل شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
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