يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)
|صور يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بمصانعنا بأى كميات ايا كانت . لدينا ميزة الاستماع الى العميل واستيعاب التصميم الذى يحتاجه وتنفيذه فى مدة وجيزة نتميز بتقديم افضل الخامات من القطن المصري وافضل الموديلات . وتقوم الشركة ايضا بعمل المطبوعات والتطريز وتحرص الشركة على تلبية جميع الطلبات والاغراض المكملة لليونيفورم حتى نقدم الخدمة كاملة ونتشرف بانضمامكم لاسرة عملائنا الكرام المتميزون . - دقه وجودة فى التصميم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى - الجيزة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097795
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