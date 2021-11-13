يونيفورم شركة - تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم شركة - تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخامات والموديلات مع كتابه الشعار التصنيع كميات بسعر المصنع . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الجيزة- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/11/2021
رقم الإعلان: 2111097
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11/11/2021
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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مصانع لليونيفورم Tn شركة - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2021
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زى موحد مدارس - تي شيرت و بنطلون للمدارس

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مصانع - افضل يونيفورم مهندسين لليونيفورم شركةTn - في الجيزة مصر

يونيفورم مصانع - افضل يونيفورم مهندسين لليونيفورم شركةTn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مصانع - افضل يونيفورم مهندسين لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار ال.
العنوان:

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9/11/2021
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