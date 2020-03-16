يونيفورم شركات - مصنع تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم شركات - مصنع تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الموديلات ونحن نسعى جاهدين لتوفير أفضل مجموعة من احدث الموديلات لكل اقسام اليونيفورم (المطاعم – المستشفيات –المصانع –المدارس - الحضانات – الامن – والطيران وغيرها ) . ولدينا من الزي ما يناسب كل احتياجاتك المهنية ،مع كتابه اللوجو الخاص بالهيئه او المصنع وسعرنا لا يقارن في السوق دقة بمواعيد التسليم التصميم حسب المواصفات المطلوبه أسعارنا غير قابله للمنافسه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/3/2020
رقم الإعلان: 2056140
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: متخصصون زى موحد - في الجيزة مصر

متخصصون زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متخصصون زى موحد 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود س.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر - تيشيرت بولو - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر - تيشيرت بولو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر - تيشيرت بولو 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: تشيرتات بولو بسعر المصنع - في الجيزة مصر

تشيرتات بولو بسعر المصنع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تشيرتات بولو بسعر المصنع 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبير.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/3/2020
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صورة الاعلان: مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 01003358542–01200561116 زي موحد محل بيع ملابس عمل ملابس زى موحد يونيفورم تليفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: ملابس موحده مطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس موحده مطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس موحده مطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى 01003358542–01200561116 شركات ملابس طبية يونيفورم ممرضة تليفون : 01003358542–0120.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: ملابس خريجين - في الجيزة مصر

ملابس خريجين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس خريجين 01003358542–01200561116 موديلات ارواب تخرج اطفال graduation gown تليفون : 01003358542.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
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