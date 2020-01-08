يونيفورم شركات سياحة

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم شركات سياحة 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو الموظفين بالمظهر الراقى الذى يعكس مستوى فندقك ومستوى الخدمة التى يقدمها الفندق، ذلك قمنا بعمل تصاميم خاصة تمنح موظفيك المظهر الامثل نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد ) يونيفورم الفنادق والبواخر العائمة و القرى السياحية . شركة السلام لليونيفورم تل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048186
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن 01003358542–01200561116 أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن ملابس الامن يونيفورم شركات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم الطباخين - في الجيزة مصر

يونيفورم الطباخين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الطباخين 01022216888–01119959296 يونيفورم شركة يونيفورم المستشفيات مصنع للملابس الموحده بأس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس 01003358542–01200561116 ملابس مدرسه احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى شركة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مصنع (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى المو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
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صورة الاعلان: لبس التخرج - في الجيزة مصر

لبس التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور لبس التخرج 01003358542–01200561116 مصنع قبعات التخرج caps graduation بيع ارواب التخرج تليفون : .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: ملابس مطعم - في الجيزة مصر

ملابس مطعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مطعم 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم مطاعم صور يونيفورم مطاعم restaurant and wait.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم فنادق جميع انواع يونيفورم الفنادق م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: بالطو طبيب - سكرابات طبية ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكرابات طبية ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكرابات طبية ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01003358542–01200561116 housekeeping يونيفورم يونيفورم هاوسكيبنج Uniform .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر - في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر 01003358542–01200561116 افضل شركة يونيفورم مصانع مصنع يونيفورم مصانع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
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