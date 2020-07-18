يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو الموظفين بالمظهر الراقى الذى يعكس مستوى فندقك ومستوى الخدمة التى يقدمها الفندق، ذلك قمنا بعمل تصاميم خاصة تمنح موظفيك المظهر الامثل نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد ) يونيفورم الفنادق والبواخر العائمة و القرى السياحية .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063250
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صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي 01003358542 موديلات ملابس مدرسة ابتدائي مصنع زى موحد مدارس اسعار يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: توريد وبريات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

توريد وبريات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد وبريات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2020
صورة الاعلان: زي رياض الاطفال - يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

زي رياض الاطفال - يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي رياض الاطفال - يونيفورم حضانات 01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم حضانات صور يونيفورم حضانات شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2020
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق 01200561116 شركة تصنيع يونيفورم فنادق شركة يونيفورم فنادق شركة توريد مل.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
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صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: بلوفر - يونيفورم المدرسه - في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم المدرسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم المدرسه 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي م.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج يونيفورم عمال نظافه للبيع يونيفورم خد.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

120 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم الامن - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم الامن 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي ماب.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرس.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: زى موحد للمصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زى موحد للمصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد للمصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
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