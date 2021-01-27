يونيفورم شركات الامن - بدلة حارس الامن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم شركات الامن - بدلة حارس الامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لشركات الامن والحراسات الخاصه مع امكانيه تصنيع اى موديل وتطريز اللوجو شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2082029
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السعر
تاريخ الإعلان
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Hospital Uniforms

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27/1/2021
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27/1/2021
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27/1/2021
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27/1/2021
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لبس تنكري للاطفال متعدد الالوان

(للبيع)

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27/1/2021
صورة الاعلان: ارواب تخرج - قبعة التخرج - في الجيزة مصر

ارواب تخرج - قبعة التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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27/1/2021
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صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد ( شركة السلام لليونيفورم )

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27/1/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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27/1/2021
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موديلات ملابس حضانه

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

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25/1/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات سياحة - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات سياحة

(للبيع)

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23/1/2021
صورة الاعلان: تصنيع سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

تصنيع سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

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- في الجيزة مصر

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الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

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(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: cap and gown graduation - في الجيزة مصر

cap and gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

cap and gown graduation شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخرج جاهزه ويوجد لدين.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: دريلات مدارس - اسعار يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

دريلات مدارس - اسعار يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دريلات مدارس - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
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