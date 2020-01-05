يونيفورم رياض اطفال

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم رياض اطفال 01003358542–01200561116 شركة تصنيع يونيفورم حضانات صور يونيفورم حضانات يونيفورم حضانات تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jokjok
التليفون: 01200561116

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2020
رقم الإعلان: 2047797
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بالطو طبيب - سكرابات طبية ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكرابات طبية ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكرابات طبية ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01003358542–01200561116 housekeeping يونيفورم يونيفورم هاوسكيبنج Uniform .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر - في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر 01003358542–01200561116 افضل شركة يونيفورم مصانع مصنع يونيفورم مصانع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: صور لبس التخرج – ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

صور لبس التخرج – ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور لبس التخرج – ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
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صورة الاعلان: شركات يونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فى مصر 01003358542–01200561116 يونيفورم uniforms يونيفورم شركات اشكال يونيفورم شركات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: ملابس طبية - في الجيزة مصر

ملابس طبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طبية 01003358542–01200561116 افضل ماركات السكراب الطبي يونيفورم طبي يونيفورم مستشفى بالطو طبيب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عاملات نظافه ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: ملابس العمال والمطاعم - في الجيزة مصر

ملابس العمال والمطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس العمال والمطاعم 01022216888–01119959296 يونيفورم مطاعم وفنادق تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: االزى الموحد ويونيفورم شركات الامن - في الجيزة مصر

االزى الموحد ويونيفورم شركات الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

االزى الموحد ويونيفورم شركات الامن 01003358542–01200561116 Security Uniforms مصنع يونيفورم امن الزى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: أفضل شركات اليونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: زي موحد - يونيفورم شركات ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زي موحد - يونيفورم شركات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي موحد - يونيفورم شركات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة في م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
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