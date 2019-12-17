يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045439
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جاكيت شيف مطبخ - ملابس عمال المطاعم - في الجيزة مصر

جاكيت شيف مطبخ - ملابس عمال المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاكيت شيف مطبخ - ملابس عمال المطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
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17/12/2019
صورة الاعلان: مصنع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

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مصنع ارواب تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و .
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17/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم طاقم التمريض - في الجيزة مصر

يونيفورم طاقم التمريض

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طاقم التمريض 01003358542–01200561116 مصنع يونيفورم طبى بمصر ملابس طاقم المستشفى زى التمريضH.
العنوان:

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اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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17/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ازياء مدارس للاطفال موديلات .
العنوان:

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17/12/2019
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين ا.
العنوان:

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17/12/2019
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صورة الاعلان: متجر يونيفورم - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم 01003358542–01200561116 شركات يونيفورم فى مصر افضل شركة يونيفورم مصنع بنطلون تليفون :.
العنوان:

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17/12/2019
صورة الاعلان: restaurant uniform - في الجيزة مصر

restaurant uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

restaurant uniform تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومساعدين الشيفات والويت.
العنوان:

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17/12/2019
صورة الاعلان: توريد يونيفورم فندقى 01022216888–01119959296 - في الجيزة مصر

توريد يونيفورم فندقى 01022216888–01119959296

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد يونيفورم فندقى 01022216888–01119959296 ترنج المدرسه اماكن تصنيع يونيفورم الامن يونيفورم شركا.
العنوان:

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اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم المصانع والشركات ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم المصانع والشركات ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم المصانع والشركات ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج 01003358542–01200561116 يونيفورم لعمال الهاوس كيبنج بجميع المجالات يونيفورم هاوسكيب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: روب تخرج - في الجيزة مصر

روب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

روب تخرج 01003358542–01200561116 ارواب تخرج جامعات تفصيل ارواب تخرج gown graduation مصنع ارواب تخرج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم 01003358542–01200561116 قميص و تى شيرت ويتر زى الشيف اسعار يونيفورم مطاعم تليفون : 0.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2019
صورة الاعلان: شركات توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 جميع انواع يونيفورم الفنادق شركات يونيفورم فنادق .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2019
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن 01003358542–01200561116 شركات زى الامن والحراسه Security Uniforms يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2019
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