يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083596
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن 01118689995 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس لغات - شركات يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - شركات يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - شركات يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
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صورة الاعلان: شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: قبعات التخرج (موديلات جديدة ومتنوعه ) - في الجيزة مصر

قبعات التخرج (موديلات جديدة ومتنوعه )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور قبعات التخرج (موديلات جديدة ومتنوعه 01223182572 ) ارواب التخرج - روب التخرج - روب المحاماه - ار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - جاكت شيف ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - جاكت شيف ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - جاكت شيف ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) احدث الموديلات والخامات بأفضل الا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم شركات الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات - في الجيزة مصر

مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
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