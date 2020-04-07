(للبيع)
|يونيفورم خادمات 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296 يونيفورم عاملات مصنع توريد يونيفورم وملابس مهنيه يونيفورم رجال الامن والحراسات يونيفورم حضانات تصميمات يونيفورم لكل المهن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01119959296
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057450
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1 جنيه
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1 جنيه
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