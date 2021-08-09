يونيفورم حضانات - موديلات ملابس حضانه

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم حضانات - موديلات ملابس حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/8/2021
رقم الإعلان: 2102138
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9/8/2021
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5/8/2021
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5/8/2021
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شركات بيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم

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5/8/2021
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يونيفورم تمريض - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية )

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5/8/2021
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3/8/2021
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سعر روب التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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سعر روب التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوش.
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3/8/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: سجاد رصاصي مشجر - في الجيزة مصر

سجاد رصاصي مشجر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد رصاصي مشجر02237617477-01005745197 لو بتدوري علي افكار وتصميمات مختلفة و جديدة للسجاد يبقي انتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: ابرون مطاعم - مريله وتوك للشيفات - في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - مريله وتوك للشيفات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - مريله وتوك للشيفات 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2021
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