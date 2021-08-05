(للبيع)
|يونيفورم حضانات - صور يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخامات والموديلات مع كتابه الشعار التصنيع كميات بسعر المصنع . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01119959296
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101830
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