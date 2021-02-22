يونيفورم امن وحراسة

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم امن وحراسة ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لشركات الامن والحراسات الخاصه مع امكانيه تصنيع اى موديل وتطريز اللوجو شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/2/2021
رقم الإعلان: 2084753
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افرول عمال - شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

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افرول عمال - شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عم.
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22/2/2021
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اشكال يونيفورم شركات

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22/2/2021
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العنوان:

الجيزة - مصر

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22/2/2021
صورة الاعلان: زي المدرسه - شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

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22/2/2021
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20/2/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع ارواب تخرج

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اماكن تصنيع ارواب تخرج 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

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20/2/2021
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صورة الاعلان: شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم - تيشيرت بولو - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - تيشيرت بولو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - تيشيرت بولو 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء.
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اتصل

20/2/2021
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(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى طبى - افضل ماركات السكراب الطبي 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمرا.
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اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: Security Uniforms ( el salam uniform ) - في الجيزة مصر

Security Uniforms ( el salam uniform )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms 01118689995 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل - في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - زى الشيف - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - زى الشيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: ابرون مطاعم - صور موديلات مرايل مطبخ - في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - صور موديلات مرايل مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس - موديلات ملابس مدرسة ابتدائي - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - موديلات ملابس مدرسة ابتدائي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - موديلات ملابس مدرسة ابتدائي 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع اف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
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