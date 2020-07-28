يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/7/2020
رقم الإعلان: 2063980
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصانع اليونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

مصانع اليونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع اليونيفورم فى مصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms

(للبيع)

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Hospital Uniforms شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس ومستلزم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم عمال نظافه للبيع يونيفورم خدم فى مصر شركة 3A لليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

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28/7/2020
صورة الاعلان: ابرون مطاعم - مرايل جلد - في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - مرايل جلد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - مرايل جلد 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/7/2020
صورة الاعلان: كمامات يمكن استخدامها اكثر من مرة - في الجيزة مصر

كمامات يمكن استخدامها اكثر من مرة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم رجالى - في الجيزة مصر

يونيفورم رجالى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم رجالى 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوي.
العنوان:

الجيزة - مصر

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27/7/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات - زى طبى - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - زى طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - زى طبى 01200561116 مصنع يونيفورم طبى بمصر ملابس طاقم المستشفى شركة 3A لليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدر.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ملابس عمال المصانع زى موحد للمصان.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات 01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات زي رياض الاطفال .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم الطباخين - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم الطباخين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم الطباخين 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: ارواب التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ارواب التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور ارواب التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/7/2020
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