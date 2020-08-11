(للبيع)
|يونيفورم امن - زى المطاعم 01022216888 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية شركة Tn لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم بالطو اطباء مصنع جواكيت يونيورم صالون حلاقه يونيفورم مطاعم وكافيهات شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064667
1 جنيه
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1,111 جنيه
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