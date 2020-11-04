(للبيع)
|يونيفورم - اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس و مستلزمات الزي الموحد ( يونيفورم ) لكافة النشاطات التجارية و الصناعية و الخدمية ونحن قادرون على تقديم الملابس ذات جودة عالية وبأسعار معقولة والتي تشمل ولا تقتصر على فئات موحدة التالية: زى موحد للمستشفيات - زى موحد للفنادق - زى موحد للمطاعم - زى موحد - تصنيع يونيفورم زى موحد - يونيفورم شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071328
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