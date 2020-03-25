يونيفورم المصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/3/2020
رقم الإعلان: 2056840
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع جواكيت - زى موحد للمخابز ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع جواكيت - زى موحد للمخابز ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع جواكيت - زى موحد للمخابز ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمل شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: بالطو اطباء (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بالطو اطباء (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو اطباء (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفورم ( .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) - في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
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صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: شركة ارواب تخرج - في الجيزة مصر

شركة ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ارواب تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: متجر لبس مطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر لبس مطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر لبس مطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: سكراب طبى - بالطو اطباء - في الجيزة مصر

سكراب طبى - بالطو اطباء

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكراب طبى - بالطو اطباء 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركات توريد يونيفورم فنادق شركات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: متجر زى موحد - في الجيزة مصر

متجر زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر زى موحد 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اسعار .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
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