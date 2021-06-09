يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفورم ( يونيفورم امن – يونيفورم مطاعم – يونيفورم حضانه ومدارس – يونيفورم مصانع – يونيفورم فنادق وهاوس كيبنج ) " يوجد عقود سنويه " شركة Tn لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01022216888

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الجيزة- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/6/2021
رقم الإعلان: 2096519
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بالطو طبيب - تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: افضل ملابس سكراب - في الجيزة مصر

افضل ملابس سكراب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل ملابس سكراب 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بدل ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
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صورة الاعلان: caps graduation ( 3A uniform ) - في الجيزة مصر

caps graduation ( 3A uniform )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation ( 3A uniform ) شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: مرايل جلد - طاقيه شيف - في الجيزة مصر

مرايل جلد - طاقيه شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل جلد - طاقيه شيف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال - في الجيزة مصر

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: ملابس بيعات بأرخص الاسعار بالجيزة - في الجيزة مصر

ملابس بيعات بأرخص الاسعار بالجيزة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

البيع جملة من اول قطعه ملابس أطفال خروج وبيت البيع قطاعي بسعر الجملة فقط لدينا لدى مكتب دربي قطن با.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

6/6/2021
صورة الاعلان: ملابس قطاعي بسعر الجملة اسعار تبدأ من 20 جنيه - في الجيزة مصر

ملابس قطاعي بسعر الجملة اسعار تبدأ من 20 جنيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

البيع جملة من اول قطعه ملابس أطفال خروج وبيت البيع قطاعي بسعر الجملة فقط لدينا لدى مكتب دربي قطن با.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

6/6/2021
صورة الاعلان: ملابس طبية - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

ملابس طبية - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طبية - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
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