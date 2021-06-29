يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098404
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: اسعار بدل عمال نظافه - في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542 – 01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: سعر روب التخرج - شركات تصنيع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

سعر روب التخرج - شركات تصنيع ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر روب التخرج - شركات تصنيع ارواب تخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduat.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - يونيفورم الطباخين ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - يونيفورم الطباخين ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - يونيفورم الطباخين ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث مو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - تصاميم ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - تصاميم ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - تصاميم ملابس مدرسية للبنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: ملابس موحده - بنطلون كروهات - في الجيزة مصر

ملابس موحده - بنطلون كروهات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس موحده - بنطلون كروهات 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن - يونيفورم الأمن - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن - يونيفورم الأمن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن - يونيفورم الأمن 01200561116 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم - مصنع يونيفورم - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم - مصنع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم - مصنع يونيفورم 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager