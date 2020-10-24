يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/10/2020
رقم الإعلان: 2070359
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24/10/2020
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - في الجيزة مصر

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21/10/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

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21/10/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

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21/10/2020
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21/10/2020
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19/10/2020
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19/10/2020
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يونيفورم فنادق ومنتجعات 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن .
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19/10/2020
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19/10/2020
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19/10/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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شركة يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
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19/10/2020
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17/10/2020
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العنوان:

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اتصل

17/10/2020
صورة الاعلان: اشكال وشاح التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

اشكال وشاح التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال وشاح التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم نقدم لكم الزي الرسمى للحفلات (ارواب _اوشحة _قب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/10/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموحدة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/10/2020
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