ونش رفع عفش بحدائق حلوان

(للبيع)
|ونش رفع اثاث افضل شركة ونش رفع اثاث بالقاهرة وذلك لانها قائمة على تقديم افضل خدمة للعميل لذلك خذ وقتق الكافى قبل الاستعانة بشركة ونش رفع اثاث التى ستتعامل معها لان عدم اختيارك الصحيح سوف يؤدى الى اضرار نحن فى غنا عنها فشركتنا تعتبر من افضل الشركات لالتزامها بالمواعيد وامانتها فى العمل وحفاظها على الاثاث الان مع افضل شركة رفع اثاث بالونش انت فى امان تام حفاظا على مقتنياتك من اى اضرار لاننا افضل شركة رفع اثاث بالونش اتصل بنا على 01020595010 \ 01277822201 \ 01120525001
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد ابراهيم
|التليفون:
|01020595010
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|العنوان:
|القاهره, التجمع الخامس- القاهره
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|999 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083071
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