ونش رفع عفش بحدائق حلوان

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ونش رفع اثاث افضل شركة ونش رفع اثاث بالقاهرة وذلك لانها قائمة على تقديم افضل خدمة للعميل لذلك خذ وقتق الكافى قبل الاستعانة بشركة ونش رفع اثاث التى ستتعامل معها لان عدم اختيارك الصحيح سوف يؤدى الى اضرار نحن فى غنا عنها فشركتنا تعتبر من افضل الشركات لالتزامها بالمواعيد وامانتها فى العمل وحفاظها على الاثاث الان مع افضل شركة رفع اثاث بالونش انت فى امان تام حفاظا على مقتنياتك من اى اضرار لاننا افضل شركة رفع اثاث بالونش اتصل بنا على 01020595010 \ 01277822201 \ 01120525001
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد ابراهيم
التليفون: 01020595010

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهره, التجمع الخامس- القاهره
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 999 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/2/2021
رقم الإعلان: 2083071
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صورة الاعلان: أبدا سنه جديدة بموقع مميز وحياة جديدة

أبدا سنه جديدة بموقع مميز وحياة جديدة

(للبيع)

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 135 م امامية عبارة عن (3غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

دوبليكس 300 متر +حديقة عبارة عن ( 3غرف +2حمام +2ريسيبشن + مطبخ ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلم حاسب الي و مدرب روبوت

مطلوب معلم حاسب الي و مدرب روبوت

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه معلم حاسب الي و مدرب روبوت لمجموعه مدارس في مدينه ( الطائف ) ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)

لكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام ب المملكة العربية السعودية مندوبين مبيعات خبرة فى مجال الخرسانة.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: فني ميكانيكا صيانه مصاعد

فني ميكانيكا صيانه مصاعد

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( جده ) فني صيانه مصاعد حاصل على مؤهل د.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع في قرية " il monte galala" العين السحنة بالقرب من مدينة

شاليه للبيع في قرية " il monte galala" العين السحنة بالقرب من مدينة

(للبيع)

شاليه للبيع 95م مكون من (2غرفه نوم +حمام + مطبخ+تراس +ريسيبشن ) تقع مدينة الجلالة على بعد ساعة واح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

250,000 جنيه

7/2/2021
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صورة الاعلان: شاليه للبيع في قرية " il monte galala" العين السحنة بالقرب من مدينة

شاليه للبيع في قرية " il monte galala" العين السحنة بالقرب من مدينة

(للبيع)

شاليه للبيع 75م مكون من (1غرفه نوم +حمام + مطبخ+تراس +ريسيبشن ) ال view لجميع الوحدات الجبال و الب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

7/2/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع في" il monte galala" العين السحنة بالقرب من الجلالة

شاليه للبيع في" il monte galala" العين السحنة بالقرب من الجلالة

(للبيع)

شاليه للبيع 75م مكون من (1غرفه نوم +حمام + مطبخ+تراس +ريسيبشن ) تقع مدينة الجلالة على بعد ساعة واحد.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

7/2/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع في قرية " il monte galala" العين السحنة بالقرب من مدينة

شاليه للبيع في قرية " il monte galala" العين السحنة بالقرب من مدينة

(للبيع)

شاليه للبيع 95م مكون من (2غرفه نوم +حمام + مطبخ+تراس +ريسيبشن ) تقع مدينة الجلالة على بعد ساعة واح.
القسم: 

250,000 جنيه

7/2/2021
صورة الاعلان: منتجات روبى روز العالمية

منتجات روبى روز العالمية

(للبيع)

منتجات روبى روز العالمية مطلوب وكلاء للمصنع فى جميع الدول العربية والإفريقية للتواصل واتس اب - تليفو.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مديرمنطقة للعمل بسوبر ماركت بالرياض

مطلوب مديرمنطقة للعمل بسوبر ماركت بالرياض

(فرصة عمل)

*مطلوب للعمل بسوبر ماركت بالرياض #مدير_منطقة المواصفات :- - خبرة ١٥ سنة في تشغيل وادارة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: نوفر لكم كل احتياجاتكم من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين

نوفر لكم كل احتياجاتكم من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين

(للبيع)

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الشرقية - مصر

4,000 جنيه

7/2/2021
صورة الاعلان: مساعد شيف حلويات غربيه

مساعد شيف حلويات غربيه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الحلويات الغربيه بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) مساعد شيف حلويا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

ماكينة تصنيع شكائر المواد الغذائية 3x1 وحده متكاملة خياطه وتقطيع وطباعة للشكائر في ماكينة واحده الما.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( جده ) فني تصنيع استانلس خبره جيده ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/2/2021
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