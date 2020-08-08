ونش رفع عفش بالنزهه

(فرص)
|شركات نقل اثاث شركات نقل عفش شركات نقل موبيليا افضل شركة نقل عفش شركات نقل الموبيليا بالقاهرة تقدم خدمات شاملة فى مجال نقل العفش نقل العفش باحدث الطرق والاساليب التى توفر الوقت والمال والجهد نقل العفش على ايدى خبراء مدربين على كيفية التعامل مع الاثاث حتى لا يتعرض لاى اضرار مهمتنا ارضاء العميل بخدماتنا الممتازة وباقل تكلفة حيث اننا نوفر افضل عمالة مدربة خصيصا على نقل الاثاث على السلم بدون ما يحدث له اى ضرر يؤثر على العميل كما اننا نعتمد على احث الاوناش لرفع وانزال الموبيليا فى الاماكن الضيقة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد ابراهيم
|التليفون:
|01020595010 \ 01277822201
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|العنوان:
|- فيصل
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|899 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064470
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