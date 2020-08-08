ونش رفع عفش باكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ونش رفع عفش واثاث بمدينة نصر من افضل شركات الونش بمدينة نصر ونش رفع وانزال الاثاث في شارع الطيران مدينة نصر موجود 24 ساعة ونش رفع في شارع السودان مدينة نصر رابعة شركة ونش بمدينة نصر عباس العقاد ونش اثاث وعفش رفع وانزال مكرام عبيد مدينة نصر يوجد ايضا ونش في مصطفي النحاس مدينة نصر ونش في زهراء مدينة نصر عماير الضباط شركتنا لها فروع في جميع مدينة نصر مثل عماير الشروق خلف النادي الاهلي مدينة نصر ونش رفع وانزال الاثاث والعفش بكل امان تام خدمات الشركة نقل الاثاث والعفش اوناش هيدريلك وسيارات مغلقة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد ابراهيم
التليفون: 01020595010 \ 01277822201 \ 01120525001

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العنوان: - اكتوبر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/8/2020
رقم الإعلان: 2065001
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صورة الاعلان: ونش رفع عفش بالنزهه - في القاهرة مصر

ونش رفع عفش بالنزهه

(فرص)

- في القاهرة مصر

شركات نقل اثاث شركات نقل عفش شركات نقل موبيليا افضل شركة نقل عفش شركات نقل الموبيليا بالقاهرة تقدم .
العنوان:

القاهرة - مصر

899 جنيه

8/8/2020
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