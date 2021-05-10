ونش رفع اثاث بمدينه العلمين

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ونش رفع اثاث بمدينه العلمين - في القاهرة مصر

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عايز تنقل عفش بيتك وخايف من اضرار النقل عايز تعزل وبدور على شركة مضمونة واسعارها كويسة احنا فى شركتنا بنقدملك افضل وارخص خدمة نقل عفش من الباب للباب بدون تعب ولا اضرار لمنقولاتك اتصل بنا وحددميعاد نقل العفش بالونش او على السلم لاننا ملوك نقل العفش هتنقل من غير متحس01020595010 / 01277822201 / 01120525001
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد ابراهيم
التليفون: 01020595010

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العنوان: مدينه العالمين الجديده- مدينه العالمين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 899 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/6/2021
رقم الإعلان: 2097438
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صورة الاعلان: شركه ونش رفع اثاث باكتوبر - في القاهرة مصر

شركه ونش رفع اثاث باكتوبر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ونش المصريه لرفع وانزال الاثاث بافضل الاسعار 01277822201 \ 01120525001 \ 01020525001.
العنوان:

القاهرة - مصر

900 جنيه

10/5/2021
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