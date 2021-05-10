ونش رفع اثاث بمدينه العلمين

(فرص)
|عايز تنقل عفش بيتك وخايف من اضرار النقل عايز تعزل وبدور على شركة مضمونة واسعارها كويسة احنا فى شركتنا بنقدملك افضل وارخص خدمة نقل عفش من الباب للباب بدون تعب ولا اضرار لمنقولاتك اتصل بنا وحددميعاد نقل العفش بالونش او على السلم لاننا ملوك نقل العفش هتنقل من غير متحس01020595010 / 01277822201 / 01120525001
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد ابراهيم
|التليفون:
|01020595010
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|العنوان:
|مدينه العالمين الجديده- مدينه العالمين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|899 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097438
900 جنيه