ونش رفع اثاث باكتوبر

(للبيع)
|اهلا ومرحبا بكم فى شركه ونش رفع عفش المصريه بمناسبه حلول فصل الشتاء قررت الشركه المصريه لرفع الاثاث تقديم افضل العروض والخصومات علر رفع العفش بالونش خصومات تصل الى50%واكثر وخصم خاص لعملاؤنا الكرام لو شقتك مكونه من3غرف هتصحصل على خصم30% لو عندك رفايع كتير وادوات مطبخ هتتغبف احصل على تغليف غرفه كامله هديه لو شقتك كبيره وهتفك وتركب وتغلف احصل على فك وتركيب مجانا وخصم20% عروض المصريه مبتخلصش كل ذلك واكثر مع ونش رفع اثاث المصريه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد ابراهيم
|التليفون:
|01020595010
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|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110699
1,000 جنيه
10,000 جنيه
1,000 جنيه
899 جنيه
999 جنيه
899 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
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