ونش رفع اثاث باكتوبر

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تفاصيل الإعلان
اهلا ومرحبا بكم فى شركه ونش رفع عفش المصريه بمناسبه حلول فصل الشتاء قررت الشركه المصريه لرفع الاثاث تقديم افضل العروض والخصومات علر رفع العفش بالونش خصومات تصل الى50%واكثر وخصم خاص لعملاؤنا الكرام لو شقتك مكونه من3غرف هتصحصل على خصم30% لو عندك رفايع كتير وادوات مطبخ هتتغبف احصل على تغليف غرفه كامله هديه لو شقتك كبيره وهتفك وتركب وتغلف احصل على فك وتركيب مجانا وخصم20% عروض المصريه مبتخلصش كل ذلك واكثر مع ونش رفع اثاث المصريه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد ابراهيم
التليفون: 01020595010

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - السادس من اكتوبر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/11/2021
رقم الإعلان: 2110699
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