(للبيع)
|مركز الحمد للألكترونيات والصيانة وكيل PLUTO الأسكندرية أصلاح كافة أعطال (شاشات LCD* LED & تلفزيونات ) قطع غيار أصلية ضمان معتمد سرعة و دقة فى صيانة كما لدينا صيانة منزلية التواصل على :01019176047 أو:03/5069900 عنوان : غبريال _ شارع الترعه مردومة بجوار الكنيسة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01019176047
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|العنوان:
|- رمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110852
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه