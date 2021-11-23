(للبيع)
|وكيل GROUHY الأسكندرية يوجد أصلاح وصيانة (شاشات *تلفزيونات*أجهزة مطبخ *مبردات ) قطع غيار أصلية ضمان معتمد سرعة ف صيانة كفاءة ف العمل كما لدينا خدمة صيانة منزلية للتواصل :01019176047 03/5069900 غبريال شارع الترعه مردومة بجوار كنيسة العذرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01019176047
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112598
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه