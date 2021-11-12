(للبيع)
|وكيل GROUHY الأسكندرية يوجد أصلاح وصيانة (شاشات *تلفزيونات*أجهزة مطبخ *مبردات ) قطع غيار أصلية ضمان معتمد سرعة ف صيانة كفاءة ف العمل كما لدينا خدمة صيانة منزلية للتواصل :01019176047 03/5069900 غبريال شارع الترعه مردومة بجوار كنيسة العذرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01019176047
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111368
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه