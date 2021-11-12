وكيل GROUHY الأسكندرية

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تفاصيل الإعلان
وكيل GROUHY الأسكندرية يوجد أصلاح وصيانة (شاشات *تلفزيونات*أجهزة مطبخ *مبردات ) قطع غيار أصلية ضمان معتمد سرعة ف صيانة كفاءة ف العمل كما لدينا خدمة صيانة منزلية للتواصل :01019176047 03/5069900 غبريال شارع الترعه مردومة بجوار كنيسة العذرا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز الحمد
التليفون: 01019176047

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العنوان: - الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111368
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