وكيل GROUHY الأسكندرية يوجد أصلاح وصيانة (شاشات *تلفزيونات*أجهزة مطبخ *مبردات ) قطع غيار أصلية ضمان معتمد سرعة ف صيانة كفاءة ف العمل كما لدينا خدمة صيانة منزلية للتواصل :01019176047 03/5069900 غبريال شارع الترعه مردومة بجوار كنيسة العذرا