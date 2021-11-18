مركز صيانة معتمد وكيل CAIRA الأسكندرية لأصلاح جميع أنواع ( شاشات *تلفزيونات*ميكرويف ) CAIRA قطع غيار أصلية ضمان معتمد سرعة فى صيانة كما يوجد خدمة صيانة منزلية & صيانة جميع ريموتات الأصلية ويوجد أيضا جميع أنواع ريموتات ( ريسيفر * شاشة *تلفزيون) التواصل على : 01112429366 أو 03/5069900 غبريال _ شارع ترعة مردومة بجوار الكنيسة .