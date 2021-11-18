(للبيع)
|مركز صيانة معتمد وكيل CAIRA الأسكندرية لأصلاح جميع أنواع ( شاشات *تلفزيونات*ميكرويف ) CAIRA قطع غيار أصلية ضمان معتمد سرعة فى صيانة كما يوجد خدمة صيانة منزلية & صيانة جميع ريموتات الأصلية ويوجد أيضا جميع أنواع ريموتات ( ريسيفر * شاشة *تلفزيون) التواصل على : 01112429366 أو 03/5069900 غبريال _ شارع ترعة مردومة بجوار الكنيسة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01552530611
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112435
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه