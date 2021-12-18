وكيل CAIRAالأسكند رية

(للبيع)
|مركز الحمد للألكترونيات والصيانة ( مركز خدمة معتمد) وكيل CAIRAالأسكندرية 01019176047 شاشات _ تلفزيونات CAIRA بأفضل قطع غيار * وضمان معتمد على صيانة ويوجد خدمة صيانة منزلية الاتصال على :01019176047 03:5069900 غبريال _شارع ترعه مردومة بجوار الكنيسة الأسكندرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01019176047
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115674
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه