وظيفه بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات

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تفاصيل الإعلان
بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية 12% كل سنة : يتم قبول الطلاب مع مراعاة المواعيد والشفتات والاجازات : راتب 4000ج في الشهر – تدريب براتب لمن لا يملك الخبرة – مؤهل متوسط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yomna
التليفون: 01200472520

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العنوان: الاربعين- الاربعين
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/1/2021
رقم الإعلان: 2081504
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي

امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي

(للتقسيط)

قضي مصيفك بشكل مميز وعيش الاستجمام وامتلك شاليهك بتراس +الفرش هدية بمقدم 89 الف بس وقسط الباقي علي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي

امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي

(للتقسيط)

استثمر واحجز وحدتك السكنية مع اهم الشركات المطورة في العاصمة الإدارية الجديدة وتمتع بالحياة في مدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

99,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك في ارقي الاحياء السكنية بالعاصمة

امتلك شقتك في ارقي الاحياء السكنية بالعاصمة

(للتقسيط)

شقتك بمستوي راقي ف قلب العاصمة يعني مميزات الكمبوند اكتر بكتير من سعره، هنقرب لك كل حاجة بعيدة: - .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات

لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر جميع انواع العمالة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

26/1/2021
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صورة الاعلان: للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي

للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي

(للإيجار)

للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي مكونه من2نوم-ريسبشن- حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى بالطائف استشاريين جلدية

مطلوب لمستشفى بالطائف استشاريين جلدية

(فرصة عمل)

مطلوب لمستشفى بالطائف استشاريين جلدية لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريين جلدية خبرة لاتقل .
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

26/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطري للعمل بالسعودية

مطلوب طبيب بيطري للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب طبيب بيطري للعمل بالسعودية بشركة بالقصيم خبرة 5 سنوات بمزارع الماشية والدواجن الراتب 4500 : 50.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: اخصائي باطنة

اخصائي باطنة

(فرصة عمل)

مطلوب #أخصائي_باطنة ( جهاز هضمي ومناظير) (Male / Female) #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: اخصائي باطنة

اخصائي باطنة

(فرصة عمل)

مطلوب #أخصائي_باطنة (Male / Female) #تعاقد من مصر - الباحة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى مجمع طبي .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المفروشات بالسعوديه ( الدمام ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : خبرة فى مجال المف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مشرف عمال نظافة

مطلوب مشرف عمال نظافة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مشرف عمال نظافة خبرة لا تقل عن سنتان كا مشرف عمال للعمل لدي .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 ريال

26/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف عصائر بالسعودية

مطلوب شيف عصائر بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلـوب للعمل بمطعم كبير بمدينة الدوادمى فى المملكة العربية السعودية شـيف عصائـر خبرة بجميع أنواع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

Automatic Plastic Lid Forming Machine ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

26/1/2021
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