وظيفه بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات

(فرصة عمل)
|بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية 12% كل سنة : يتم قبول الطلاب مع مراعاة المواعيد والشفتات والاجازات : راتب 4000ج في الشهر – تدريب براتب لمن لا يملك الخبرة – مؤهل متوسط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yomna
|التليفون:
|01200472520
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|العنوان:
|الاربعين- الاربعين
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081504
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