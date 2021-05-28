وظائف_السعودية **مطلوب مصمم جرافيك للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العر

(فرصة عمل)
|#وظائف_السعودية **مطلوب مصمم جرافيك للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : *مصمم جرافيك *الوصف الوظيفة: -تحديد المتطلبات وتصور وإنشاء الرسومات بما في ذلك الرسوم التوضيحية والشعارات والتخطيطات والصور -تشكيل الجوانب المرئية لمواقع الويب والكتب والمجلات وتغليف المنتجات والمعارض والمزيد -يجب أن يكون لديك ذوق إبداعي وقدرة قوية على ترجمة المتطلبات إلى تصميم -تطوير الرسوم التوضيحية والشعارات والتصميمات الأخرى باستخدام البرامج أو باليد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095320
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
اتصل
1 ريال
1 ريال
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