وظائف_السعودية **مطلوب مصمم جرافيك للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العر

#وظائف_السعودية **مطلوب مصمم جرافيك للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : *مصمم جرافيك *الوصف الوظيفة: -تحديد المتطلبات وتصور وإنشاء الرسومات بما في ذلك الرسوم التوضيحية والشعارات والتخطيطات والصور -تشكيل الجوانب المرئية لمواقع الويب والكتب والمجلات وتغليف المنتجات والمعارض والمزيد -يجب أن يكون لديك ذوق إبداعي وقدرة قوية على ترجمة المتطلبات إلى تصميم -تطوير الرسوم التوضيحية والشعارات والتصميمات الأخرى باستخدام البرامج أو باليد