#وظائف_السعودية **مطلوب مصمم جرافيك للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العر

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#وظائف_السعودية **مطلوب مصمم جرافيك للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : *مصمم جرافيك *الوصف الوظيفة: -تحديد المتطلبات وتصور وإنشاء الرسومات بما في ذلك الرسوم التوضيحية والشعارات والتخطيطات والصور -تشكيل الجوانب المرئية لمواقع الويب والكتب والمجلات وتغليف المنتجات والمعارض والمزيد -يجب أن يكون لديك ذوق إبداعي وقدرة قوية على ترجمة المتطلبات إلى تصميم -تطوير الرسوم التوضيحية والشعارات والتصميمات الأخرى باستخدام البرامج أو باليد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: 212707020119

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القنيطره- المغرب
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 28/5/2021
رقم الإعلان: 2095320
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السعر
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#وظائف_السعودية **مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *شيف شاورما.
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28/5/2021
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28/5/2021
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**مطلوب متخصص عصائر للعمل بمحل عصائر بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت

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14,000 ريال

28/5/2021
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(للبيع)

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27/5/2021
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(للبيع)

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

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27/5/2021
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صورة الاعلان: أجهزة تنظيم الصفوف وترتتيب الأدوار

أجهزة تنظيم الصفوف وترتتيب الأدوار

(للبيع)

لا شك أن أجهزة صفوف الأنتظار أحد الأجهزة الهامة والضرورية لكل منشأة تؤدي خدمات ذات كثافة عددية يتيح .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات لشركة لكبرى شركات الصناعات الإلكترونية بالسعودية

مطلوب مندوبين مبيعات لشركة لكبرى شركات الصناعات الإلكترونية بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة صناعات إلكترونية كبرى بالرياض مندوبين مبيعات في الأنظمة الأمنية (أجهزة البصمة وبرامج الح.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

26/5/2021
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مطلوب مندوبين مبيعات أنظمة نقاط البيع للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لشركة صناعات إلكترونية كبرى بالرياض مندوبين مبيعات في أنظمة نقاط البيع ( أجهزة الكاشير، ط.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات آثاث مكتبي للعمل بالسعودية

مطلوب مندوبين مبيعات آثاث مكتبي للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لشركة صناعات إلكترونية كبرى بالرياض مندوبين مبيعات في الأثاث المكتبي الشروط :- خبرة تب.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: بوابات وأنظمة التحكم في حركة السيارات

بوابات وأنظمة التحكم في حركة السيارات

(للبيع)

توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/5/2021
صورة الاعلان: ايجار عمالة

ايجار عمالة

(للإيجار)

ايجار عمالة رجالية في الرياض للشركات والمؤسسات المختلفة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: أجهزة الحضور والإنصراف - الأكسس كنترول

أجهزة الحضور والإنصراف - الأكسس كنترول

(للبيع)

إن جهاز الأكسس كنترول - هو جهاز حضور وأنصراف عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/5/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية الديجيتال

شاشات العرض التفاعلية الديجيتال

(للبيع)

شاشات العروض التفاعلية تعتبر شاشات التفاعل الاكتروني من اهم وسائل العرض الحديثة اذا انها تقوم بعرض ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/5/2021
صورة الاعلان: تركيب مطابخ المونيوم

تركيب مطابخ المونيوم

(للبيع)

تصميم وتفصيل مطابخ راقيه ٢٠٢١ خدمه صيانه المطابخ باحترافية عاليه نقل وتركيب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/5/2021
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