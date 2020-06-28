(فرصة عمل)
|وظائف مهندسين انتاج /تعبئه وتغليف/ تعدين /نسيح ورى لكبرى الشركات بمصر والسعودية يشترط المؤهل : بكالريوس هندسه خبره لاتقل عن سنتين مهندسين انتاج مهندسين تعدين -مهندسين فلزات -مهندسين الكترونيات -مهندسين طاقة شمسية -مهندسين الكتروميكانيكال– مهندسين الرى -مهندسين معالجه المياه -مهندسين هندسة انظمة الدمج – مهندسين نسيج كميائين خريجى كليات العلوم خبره لاتقل عن سنتين مدريرين مصانع وظائف لقسم الانتاج (مدرين إنتاج- فنين انتاج- عمال انتاج ) عدد 3 اخصائبين سلامة وصحة مهنية وأمن صناعى-عدد 2 اخصائين وم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|joob
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|المعادى- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063497
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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