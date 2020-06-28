وظائف مهندسين انتاج /تعبئه وتغليف/ تعدين /نسيح ورى لكبرى الشركات بمصر

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تفاصيل الإعلان
وظائف مهندسين انتاج /تعبئه وتغليف/ تعدين /نسيح ورى لكبرى الشركات بمصر والسعودية يشترط المؤهل : بكالريوس هندسه خبره لاتقل عن سنتين مهندسين انتاج مهندسين تعدين -مهندسين فلزات -مهندسين الكترونيات -مهندسين طاقة شمسية -مهندسين الكتروميكانيكال– مهندسين الرى -مهندسين معالجه المياه -مهندسين هندسة انظمة الدمج – مهندسين نسيج كميائين خريجى كليات العلوم خبره لاتقل عن سنتين مدريرين مصانع وظائف لقسم الانتاج (مدرين إنتاج- فنين انتاج- عمال انتاج ) عدد 3 اخصائبين سلامة وصحة مهنية وأمن صناعى-عدد 2 اخصائين وم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joob
التليفون: 01151020771

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العنوان: المعادى- المعادى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/7/2020
رقم الإعلان: 2063497
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