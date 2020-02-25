وظائف لشركة شحن و تخليص جمركي "الرياض

(فرص)
|شركة شحن و تخليص جمركي "الرياض" ***************************** تطلب - مسئول ادارة نقل - يفضل خبرة سابقة في شركات الشحن و التخليص الجمركي - خبرة لا تقل عن سنتين - السن من 25 الى 40 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ********************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055727
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