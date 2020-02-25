وظائف لشركة شحن و تخليص جمركي "الرياض

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تفاصيل الإعلان
شركة شحن و تخليص جمركي "الرياض" ***************************** تطلب - مسئول ادارة نقل - يفضل خبرة سابقة في شركات الشحن و التخليص الجمركي - خبرة لا تقل عن سنتين - السن من 25 الى 40 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ********************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055727
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صورة الاعلان: العسل الملكي الحل السحرى للسعادة الزوجية - في الجيزة مصر

العسل الملكي الحل السحرى للسعادة الزوجية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

العسل الملكي الخاص هو احدى منتجات شركة العسل الملكية التي انتجته بعد عدة دراسات علمية وعملية والاقتد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/2/2020
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