وظائف لشركة شحن و تخليص جمركي "الرياض

شركة شحن و تخليص جمركي "الرياض" ***************************** تطلب - مسئول ادارة نقل - يفضل خبرة سابقة في شركات الشحن و التخليص الجمركي - خبرة لا تقل عن سنتين - السن من 25 الى 40 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ********************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج