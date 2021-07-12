(فرصة عمل)
|#offre_demploi_Qatar *وظائف شاغرة لدى مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر بالمسمى التالي: -شيف متخصص أسماك *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية خمس سنوات كشيف متخصص أسماك على الأقل بالمطاعم . *** -عقد عمل سنتين قابل التجديد -الراتب يحدد حسب الخبرة بالمقابلة . -السكن وموصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . #العرض_مستعجل •على من يجد نفسه مؤهل و داخل الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية+دبلوم أو شهادةالعمل على: البريد الإلكتروني cv.alasmarjob@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الدوحة - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099776
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال