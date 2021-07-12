#offre_demploi_Qatar *وظائف شاغرة لدى مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر بالمسمى التالي: -شيف متخصص أسماك *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية خمس سنوات كشيف متخصص أسماك على الأقل بالمطاعم . *** -عقد عمل سنتين قابل التجديد -الراتب يحدد حسب الخبرة بالمقابلة . -السكن وموصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . #العرض_مستعجل •على من يجد نفسه مؤهل و داخل الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية+دبلوم أو شهادةالعمل على: البريد الإلكتروني cv.alasmarjob@gmail.com