*وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية أمريكية و أسيوية بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : Head Waiter Waiter Head Bartender Bartender Junior Maitre D' *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية سابقة على حسب التخصص المطلوب . - إثقان اللغة الإنجليزية 100% ***** -عقد عمل سنتين قابل التجديد -الرواتب متميزة . -السكن وموصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . -تذكير الطيران. #العرض_مستعجل الإعلان خاص بالعملاء "الجدد" الغير المسجلين لدى شركتنا . بالنسبة للمترشحين