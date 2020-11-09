وظائف خاليه

(فرصة عمل)
|أمن وحراسات داخلي وخارجي ) موالت – شركات – كمبوندات ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500ج – شفت 12 ساعة – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة – شباب فقط – يقبل بها الطالب – االجازة 4 أيام - بتوفير السكن ) بأماكن : التجمع – الرحاب – أكتوبر ( . للاستفسار واتساب : 01227955706 اسلام حسن ( كود : 5203 )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه
|التليفون:
|01227955706
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|العنوان:
|- القاهرة الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071955
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