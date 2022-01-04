هوم كير سيرفس للخدمات المنزليه

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مايوتي (جميع المدن) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نوفر للأسر والعائلات جميع أنواع العمالة المنزلية بالضمانات مثل مربيات الاطفال و راعيات المسنين والطباخات وعاملات النظافة اليوميات والشهرية والمقيمة ونوفر السائق والساعى والشيف والجناينى والبواب ونوفر السكرتارية وعاملات البوفيه 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01555656697 "نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة توظيف مربيات وشغالات وطباخات وراعيات مسن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هوم كير سيرفس01066287944
التليفون: 01066287944

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ميامي- 01066287944
القاهرة -

مايوتي
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/1/2022
رقم الإعلان: 2117901
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