هوم كير سيرفس للخدمات المنزليه

(للبيع)
|نوفر للأسر والعائلات جميع أنواع العمالة المنزلية بالضمانات مثل مربيات الاطفال و راعيات المسنين والطباخات وعاملات النظافة اليوميات والشهرية والمقيمة ونوفر السائق والساعى والشيف والجناينى والبواب ونوفر السكرتارية وعاملات البوفيه 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01555656697 "نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة توظيف مربيات وشغالات وطباخات وراعيات مسن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هوم كير سيرفس01066287944
|التليفون:
|01066287944
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ميامي- 01066287944
القاهرة - مايوتي
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117901
لا توجد إعلانات تحت هذا القسم، بإمكانك تصفح آخر الإعلانات المضافة حديثاً أو الذهاب إلى الصفحة الرئيسية