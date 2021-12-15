هوم كير سيرفس للخدمات المنزليه

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الإمارات (دبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الريفيات وغير الريفيات ونقدم خدمات التمريض المنزلى بنظام الشيفت بالإضافة الى تقديم جميع الخدمات للمسن والمريض من تجهيز الطعام وخدمات النظافة الشخصية واعطاء الادوية والمساعدة على قضاء الحاجة للمسن ونرعى جميع الحالات المتحركة و الحرجة والقعيدة وحالات الكسور والزهايمر "
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
التليفون: 01126700074

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العنوان: دبى- دبى
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/12/2021
رقم الإعلان: 2115379
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 14 غرفة نوم ماستر | منطقة الرحبة أبوظبي

للبيع.فيلا 14 غرفة نوم ماستر | منطقة الرحبة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 14 غرفة نوم ماستر | منطقة الرحبة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف الفي.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 14 غرفة نوم ماستر | منطقة الرحبة أبوظبي

للبيع.فيلا 14 غرفة نوم ماستر | منطقة الرحبة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 14 غرفة نوم ماستر | منطقة الرحبة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف الفي.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 8 فلل | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 8 فلل | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 8 فلل | مدينة خليفة أبوظبي المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 8 فلل | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 8 فلل | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 8 فلل | مدينة خليفة أبوظبي المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 9.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 9.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا تتكون من : 7 غرف نوم - غرفة الطعام - مجلسين - صالة.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا تتكون من : 7 غرف نوم - غرفة الطعام - مجلسين - صالة.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع مساحة البناء : 200,000 قد.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع مساحة البناء : 200,000 قد.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية مفروشة | 12 طابق | المرور أبوظبي

للبيع.بناية تجارية مفروشة | 12 طابق | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية مفروشة | 12 طابق | المرور أبوظبي البناية مكونة من : 3 طوابق باسمينت - الطابق الأ.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.بنايتين تجاريتين | كل منهما 10 طوابق | جزيرة الريم أبوظبي

للبيع.بنايتين تجاريتين | كل منهما 10 طوابق | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بنايتين تجاريتين | كل منهما 10 طوابق | جزيرة الريم أبوظبي بنايتين يتكون كل منهما من : باسمينت.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.بنايتين تجاريتين | كل منهما 10 طوابق | جزيرة الريم أبوظبي

للبيع.بنايتين تجاريتين | كل منهما 10 طوابق | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بنايتين تجاريتين | كل منهما 10 طوابق | جزيرة الريم أبوظبي بنايتين يتكون كل منهما من : باسمينت.
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي

للبيع .أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 19,018 قدم .
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي

للبيع .أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 19,018 قدم .
القسم: 

اتصل

15/12/2021
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