نوفر مربيات_راعيا ت مسنين_شغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|نوفر مربيات_راعيات مسنين_شغالات لجميع المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة والمربيات وجليسات المسنين لدينا معنا قاعده بيانات كبيرة جدا نوفر لكم العاملة بعد ساعه واحدة من التواصل معنا نعمل من اجل راحتكم معنا تجد العاملة الافريقية وشرق آسيا والمصريـة للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 /(واتساب) 01223333060 بالتعاون مع االشركة الفرنسية لدينا خدمات مكافحة الحشرات و القوارض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082751
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه