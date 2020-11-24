نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات

نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين بمختلف الجنسيات (أثيوبيا / السودان / أوغندا / أرتريا / غنيا / غانا / الكاميرون( الأسيوية (الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ( مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده مـع مكتب الوطنية ( أنت فـي تمـيز ) للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 01223333060