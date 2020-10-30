نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01126700074 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى توفير واختيار العمالة المناسبة لجميع أفراد الأسرة من شغالة – مربية أطفال – جليسة مسنين – سائق – حارس عقار ذو خبرة وأمانة من جميع الجنسيات من أفريقيا من أثيوبيا - السودان– كينيا – أرتريا – غانا – نيجيريا – جيبوتى – ومن أسيا من الفلبين – أندونيسيا – سيرلانكا . نحن نساعدكم فى الأختيار الأمثل والمناسب لكل بيت وكل أسرة حسب ظروف وأمكانيات كل الأسر وهذا مع مدة خبرتنا الطويلة01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/10/2020
رقم الإعلان: 2070898
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16/10/2020
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15/10/2020
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2,000 جنيه

14/10/2020
صورة الاعلان: جليسة للمسنين_مربي ة_عاملة نظافة متوفرة لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

جليسة للمسنين_مربي ة_عاملة نظافة متوفرة لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسة للمسنين_مربية_عاملة نظافة متوفرة لجميع المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليس.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

12/10/2020
صورة الاعلان: عاملات نظافة من مختلف الجنسيات (جنسيات مصرية وأجنبية).ومربيات وجليسات مسنين - في القاهرة مصر

عاملات نظافة من مختلف الجنسيات (جنسيات مصرية وأجنبية).ومربيات وجليسات مسنين

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملات نظافة من مختلف الجنسيات (جنسيات مصرية وأجنبية).ومربيات وجليسات مسنينن لجميع المحافظات نوفرها0.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

10/10/2020
صورة الاعلان: نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات01223333060 الوطنية لتوفير الخدم والش.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/10/2020
صورة الاعلان: مربية_عاملة نظافة_جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

مربية_عاملة نظافة_جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية_عاملة نظافة_جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط ج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

8/10/2020
صورة الاعلان: لدينا افضل الشغالات_جلي سات المسنين_المر بيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا افضل الشغالات_جلي سات المسنين_المر بيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا افضل الشغالات_جليسات المسنين_المربيات لجميع المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

7/10/2020
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