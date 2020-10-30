نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01126700074 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى توفير واختيار العمالة المناسبة لجميع أفراد الأسرة من شغالة – مربية أطفال – جليسة مسنين – سائق – حارس عقار ذو خبرة وأمانة من جميع الجنسيات من أفريقيا من أثيوبيا - السودان– كينيا – أرتريا – غانا – نيجيريا – جيبوتى – ومن أسيا من الفلبين – أندونيسيا – سيرلانكا . نحن نساعدكم فى الأختيار الأمثل والمناسب لكل بيت وكل أسرة حسب ظروف وأمكانيات كل الأسر وهذا مع مدة خبرتنا الطويلة01223333060