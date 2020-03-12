نوفر لكافة المحافظات شغالات,مربيا ت,جليسات

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تفاصيل الإعلان
عاملة نظافة_جليسة مسنين_مربية نوفرهم لجميع المحافظات01017902000 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات الوطنية لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع الوطنية انت دائما في اماااااان . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 01223333060(واتساب) 01126700074 يشرفنا اتصالاتكم مع تحيات ادارة الوطنية للخدمات والعماله المنزليه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/3/2020
رقم الإعلان: 2055886
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14/1/2020
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13/1/2020
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للاسر نوفر الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

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11/1/2020
صورة الاعلان: نوفر شغالات,مربيا ت ورعاية مسنين بالمنزل بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

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- في الإسكندرية مصر

نوفر شغالات,مربيات ورعاية مسنين بالمنزل بكافة المحافظات01017902000 الوطنية شركة رائدة فى مجال العما.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: نمدكم بخادمات,مربي ات,راعيات مسنين ذوي كفاءة لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نمدكم بخادمات,مربي ات,راعيات مسنين ذوي كفاءة لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نمدكم بخادمات,مربيات,راعيات مسنين ذوي كفاءة لجميع المحافظات01017902000 الوطنية شركة رائدة فى مجال ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: شغالات_هاوسك يبر_مربيات_ر اعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالات_هاوسك يبر_مربيات_ر اعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالات_هاوسكيبر_مربيات_راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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4/1/2020
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كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين متوفر لدينا

(طلب عمل)

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نوفر عاملات النظافة.المربيات.راعيات المسنين لجميع المحافظات01017902000 El watania 4 maids بالضمانات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: نزودكم بافضل عاملات نظافة وجليسات مسنين ومربيات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نزودكم بافضل عاملات نظافة وجليسات مسنين ومربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نزودكم بافضل عاملات نظافة وجليسات مسنين ومربيات لكافة المحافظات01223333060 نوفر لكافة المحافظات المص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

28/12/2019
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