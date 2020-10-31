نوفر كافه انواع الرعايه المنزليه

(للبيع)
|شركه الوسام لتوفير جميع الخدمات المنزليه من نظافه ورعايه مسنين وايضا رعايه اطفال بجميع الجنسيات من مختلف انحاء العالم ونوفر خدماتنا فى جميع انحاء الجمهوريه ومعظم الدول العربيه 01151800999 / 01275550242
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الوسام
|التليفون:
|01275550242/01151800999
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|العنوان:
|- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070937
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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