نوفر كافة انواع العمالة المنزلية

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تفاصيل الإعلان
شركة الوسام للخدمات نوفر كافة انواع العمالة المنزلية مثل عاملات النظافة المنزلية ومربيات الاطفال و راعيات المسنين بالمنزل لجميع الحالات و نوفر الشغالات و الطباخات ونوفر السكرتارية وعاملات البوفيه والسائق والساعي والشيف ونوفر للشركات جميع الخدمات التالية خدمات النظافة الشاملة خدمات مكافحة الحشرات والقوارض خدمات التشغيل والصيانة العمومية 01151800999 / 01275550242
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الوسام للخدمات
التليفون: 01275550252 /01151800999

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - سموحة
أسوان -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/10/2020
رقم الإعلان: 2070930
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع ممتاز علي الطريق مباشراً في نفس شارع جرين هيلز وطريق الاوسط .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب موظفين حسابات براتب 3500ح بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة

مطلوب موظفين حسابات براتب 3500ح بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة

(فرصة عمل)

مطلوب موظفين حسابات خريجي بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ( جامعة حكومية ) للعمل بكبري الفنادق بـ شرم ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,500 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب كاشير براتب يصل 3000ج بكالوريوس تجارة شعبة محاسبه

مطلوب كاشير براتب يصل 3000ج بكالوريوس تجارة شعبة محاسبه

(فرصة عمل)

مطلوب كاشير براتب يصل 3000ج بكالوريوس تجارة شعبة محاسبه بفنادق 5 نجوم في شرم الشيخ والغردقة والعين ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب مراجع حسابات براتب 3000ج بكالوريوس تجارة شعبة محاسبه

مطلوب مراجع حسابات براتب 3000ج بكالوريوس تجارة شعبة محاسبه

(فرصة عمل)

مطلوب مراجع حسابات براتب 3000ج بكالوريوس تجارة شعبة محاسبه بفنادق 5 نجوم في شرم الشيخ والغردقة والعي.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة راتب يصل 3500ج مع سكن و3وجبات

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة راتب يصل 3500ج مع سكن و3وجبات

(فرصة عمل)

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة راتب يصل 3500ج مع سكن و3 وجبات وانتقالات فري - شيفات جميع التخصصات ( .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

31/10/2020
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صورة الاعلان: مطلوب مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) براتب يصل ل3500ج

مطلوب مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) براتب يصل ل3500ج

(فرصة عمل)

مطلوب مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) براتب يصل ل3500ج - راتب 2500 : 3500ج طبقا للخبرة - زيادات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب ويتر بشرم الشيخ والغردقة ب 3000ج مع سكن و3 وجبات وانتقالات فري

مطلوب ويتر بشرم الشيخ والغردقة ب 3000ج مع سكن و3 وجبات وانتقالات فري

(فرصة عمل)

مطلوب ويتربشرم الشيخ والغردقة والعين السخنه - السن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – حاصل علي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: الزى المدرسي – صور يونيفورم مدارس

الزى المدرسي – صور يونيفورم مدارس

(للبيع)

الزى المدرسي – صور يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مصانع – افرول

شركة يونيفورم مصانع – افرول

(للبيع)

شركة يونيفورم مصانع – افرول 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - لبس حارس الامن

يونيفورم الأمن - لبس حارس الامن

(للبيع)

يونيفورم الأمن - لبس حارس الامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى وال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر شركة 3A لليونيفورم

مصنع قميص رجالى بمصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

مصنع قميص رجالى بمصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: ترابيزات حضانات وكراسي حضانات والعاب حضانه من شركة سوفت تايلز

ترابيزات حضانات وكراسي حضانات والعاب حضانه من شركة سوفت تايلز

(للبيع)

ترابيزات حضانات وكراسي حضانات والعاب حضانه شركة سوفت تايلز متخصصون في تأسيس وتجهيز المدارس والحضان.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: قطعتين ارض للبيع بمنطقه اب تاون بالمجاورة التانيه

قطعتين ارض للبيع بمنطقه اب تاون بالمجاورة التانيه

(للبيع)

قطعتين ارض للبيع بمنطقه اب تاون بالمجاورة التانيه قريبه من شارع التسعين وبالقرب من جامعه نوال الدجو.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بالتكميلي 2 بسعر مميز

ارض للبيع بالتكميلي 2 بسعر مميز

(للبيع)

ارض للبيع بالتكميلي 2 بسعر مميز ارض بالتكميلي 2 بسعر مميز قريبه من صان كابيتال وبالقرب من الحي الايط.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

31/10/2020
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