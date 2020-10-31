(طلب عمل)
|شركة الوسام للخدمات نوفر كافة انواع العمالة المنزلية مثل عاملات النظافة المنزلية ومربيات الاطفال و راعيات المسنين بالمنزل لجميع الحالات و نوفر الشغالات و الطباخات ونوفر السكرتارية وعاملات البوفيه والسائق والساعي والشيف ونوفر للشركات جميع الخدمات التالية خدمات النظافة الشاملة خدمات مكافحة الحشرات والقوارض خدمات التشغيل والصيانة العمومية 01151800999 / 01275550242
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الوسام للخدمات
|التليفون:
|01275550252 /01151800999
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- سموحة
أسوان - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070930
اتصل
اتصل
3,500 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,500 جنيه
4,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
850,000 جنيه
750,000 جنيه